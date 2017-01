O que achou desta notícia?







A província de Ontário, no Canadá, é conhecida pelas baixas temperaturas e tempestades de neve, mas este ano o mau tempo deixou as estradas cobertas com 15 centímetros de gelo, o que levou os habitantes locais a criar pistas de patinagem no meio das ruas.