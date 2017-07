Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Funcionário desesperado tentou travar avião com as mãos

Homem removeu os bloqueios das rodas da aeronave errada.

12:58

Um funcionário do aeroporto de Hohhot Baita, cidade chinesa, tentou travar um avião com as próprias mãos após ter removido os bloqueios das rodas do avião errado.



Ao aperceber-se do erro o homem correu em direção à aeronave para, de alguma forma, colocar os bloqueios nas rodas, avança o Mirror.



Apesar do incidente, o tráfego aéreo não foi afetado, segundo a mesma fonte.



O caso está a ser investigado pela autoridade chinesa responsável pela regulação da aviação. Alegadamente, na origem estará uma falha de comunicação.