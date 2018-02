Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fúria ao volante acaba mal

Vingança fracassada.

02:30

A fúria ao volante pode levar a extremos. Um vídeo divulgado na internet mostra justamente que não é boa ideia agir no calor do momento.



Um condutor sai do carro para confrontar outro. A discussão acaba com o ‘ofendido’ a cuspir no ‘rival’ que está dentro do jipe. Quando este tenta ripostar faz o que parecia impossível e acaba por capotar o jipe.