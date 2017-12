Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gato andou desaparecido durante três anos

Felino encontrado a mais de 1600 km de casa, nos EUA.

Um gato desaparecido há três anos foi encontrado a muitos km de casa. O felino, ‘Raja’, hoje com seis anos, desapareceu em 2014 quando os donos viviam na Florida, no extremo sul dos EUA, mas acabou por ser encontrado bem longe, em Georgetown, no Delaware.



Ninguém sabe como o gato viajou tão para norte, percorrendo uma distância de mais de 1600 km.



O gato foi identificado pelo chip eletrónico quando um homem o entregou num abrigo de animais.