O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Uma gata de nome Daisy embrenhou-se no motor de um Citroën, talvez para fugir do frio, e acabou presa no escape. Foi salva por dois mecânicos após 12 horas de suplício durante os quais o dono do carro talvez tenha estranhado o silencioso ronronar do motor.