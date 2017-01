Gémeas nasceram com cores de pele diferentes

Kalani e Jarani Dean são gémeas, mas nasceram com cores de pele diferentes. Nascidas a 23 de abril de 2006, estas bebés são um caso raro de um fenómeno que só acontece a um em cada 500 casais multirraciais à espera de gémeos.A bebé Kalani tem olhos azuis e pele clara. Parace-se mais com a mãe, Whitney Meyer, que é caucasiana. Já Jarani, com a pele mais escura e os olhos castanhos saiu ao pai, Tomas Dean, que é negro.A mãe das meninas tem partilhado com o mundo através da sua página pessoal de Facebook o fenómeno invulgar que é a falta de semelhanças físicas das suas filhas. "Isto é raro mas é incrível", escreveu a mãe das meninas.





Em declarações à revista People, Whitney, a mãe das crianças, mostrou-se bastante orgulhosa dos seus rebentos. "Quando elas nasceram, eu quis acreditar mas é tão raro que não pensei que pudessem acontecer às minhas gémeas. São de cores diferentes, mas irmãs de sangue. Uma tem pele branca e outra é mulata, mas amamo-las da mesma maneira", afirmou.A mulher, que já perdeu um filho quando este tinha dois anos, na sequência de um acidente na piscina de uma ama, diz sentir-se muito emocionada com o carinho que tem recebido nas redes sociais.Apesar de raro, o caso das gémeas acontece quando dois espermatozóides separados fertilizam dois óvulos diferentes. Quando se juntam, produzem bebés com diferentes cromossomas.

