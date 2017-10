Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gerente de bar presa por vender droga escondida no menu

Mulher de 34 anos tinha código secreto com clientes.

Justyna Gorska, uma mulher de 34 anos que trabalhava como gerente de um bar em Londres, foi presa pela venda ilícita de cocaína aos clientes do seu estabelecimento.



A sua atividade já era conhecida de alguns frequentadores habituais do bar que iam com regularidade ao local para comprar droga. A mulher entregava os estupefacientes escondidos no cardápio de cada vez que um cliente pedia uma bebida específica, como uma espécie de código secreto.



Justyna foi detida em junho deste ano quando foi apanhada com droga escondida no soutien, durante o seu horário de trabalho.



Em tribunal, Justyna admitiu os factos mas garante que só vendeu cocaína a clientes seis vezes e recusa-se admitir que é uma traficante de droga.