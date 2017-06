Gorila diverte-se a dançar no banho

O que achou desta notícia?







Um vídeo filmado por um funcionário do jardim zoológico da cidade de Dallas, no Texas, EUA, mostra o momento em que um gorila chamado 'Zola' dança freneticamente numa piscina.No início do vídeo, o gorila apenas chapinha com as mãos na água, mas depois o primata começa a dar voltas sobre si mesmo, lançando água para todo o lado.