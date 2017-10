Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Grávida descobre que marido ia ter filho com amante

Mulheres são agora melhores amigas e combinam encontros regularmente.

Kat Leszkowska, de 31 anos, estava grávida do terceiro filho quando descobriu que o seu marido ia ter uma criança com a amante. Agora, as duas mulheres são melhores amigas e combinam encontros regularmente também para as crianças, que partilham o pai, estarem juntas.



O caso aconteceu em Norwich, Inglaterra. Kat começou a desconfiar da traição quando o marido lhe disse por várias vezes que tinha de trabalhar até mais tarde, tendo também começado a mostrar desinteresse pelas crianças, conta o jornal The Sun.



Ao descobrir a 'outra', através das redes sociais, Kat confrontou-a e percebeu que Gary, o marido, estava a enganá-las às duas ao mesmo tempo. Pouco depois, mulher descobriu que a amante, Sam, estava grávida: "Fiquei tão zangada. Mas, umas semanas depois, tive uma surpresa. Estava grávida outra vez!"



Quando as duas se conheceram, Sam revelou que já estava com Gary há cerca de dois anos e meio. Após uma longa conversa, Kat e Sam perceberam até que o homem as levava aos mesmos locais, apenas em datas diferentes.



Agora, Kat é mãe de Miley e Sam de Aston. As duas crianças têm apenas meses de diferença. "Eu e a Sam tornamo-nos grandes amigas, Ela visita-nos quase todos os dias e é uma grande companhia", revelou Kat, citada pela publicação.



Kat e Gary estão separados.