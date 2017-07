Grávida publica fotos do peito em site para se vingar do marido

Mulher descobriu que o marido estava a ver imagens num site pornográfico.

Uma grávida que descobriu que o marido estava a ver imagens de outras mulheres nuas num site da internet decidiu levar a cabo uma vingança. A mulher, natural do Reino Unido, tirou fotografias ao seu peito e publicou-as na mesma página que o homem costumava frequentar.

A mulher contou a experiência numa das páginas mais populares daquele país sobre dicas para pais e como lidar com as crianças. Assim que a história foi publicada, as opiniões entre os utilizadores dividiram-se: houve quem defendesse que a grávida fez bem em "vingar-se" do marido – apelidando a ideia de "genial" - e quem afirmasse que a atitude da mulher tinha sido "extremamente imatura".

Segundo contou no mesmo site, o homem ficou "completamente louco" quando descobriu que a mulher se tinha fotografado e feito o upload das imagens numa página com imagens de mulheres com mais de 30 anos. "Ficou completamente louco, extremamente zangado e disse que aquilo que eu fiz é pior do que ele ter visitado aquele site", contou a mulher que apenas se identificou como serephine16.

A imagem, conta ainda, foi votada positivamente e obteve dezenas de comentários de homens que a fizeram sentir "apreciada".