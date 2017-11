Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gritos de ajuda afinal eram de um papagaio

Polícia chamada ao local.

03:30

Um carteiro ao entregar uma encomenda em Clackamas, no estado norte-americano do Oregon, ouviu vários gritos de ajuda vindos do interior de um apartamento.



Alarmado, chamou a polícia para socorrer a ‘vítima’. Mas, ao chegar ao local, os agentes viram que os ‘gritos’ de aflição afinal vinham de... um papagaio!



Acontece que ‘Diego’, o papagaio, simplesmente estava à procura de companhia e pelos vistos acabou por conseguir o que queria!