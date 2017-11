Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Grupo de chineses bate recorde mundial

Centenas de pessoas mascararam-se de girassóis.

03:30

Um grupo de chineses estabeleceu um novo recorde mundial, que ficou registado no ‘Livro do Guinness’.



889 pessoas reuniram-se e mascararam-se de girassóis!



A China superou, assim, o recorde alemão, de 2015, que contava com 748 ‘girassóis’.