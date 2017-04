O que achou desta notícia?







O artista francês Abraham Poincheval começou uma performance artística no Museu Palais de Tóquio, em Paris, que consiste em... chocar ovos com a sua temperatura corporal.O período de incubação esperado é de 21 a 26 dias. Poincheval já tinha chamado a atenção ao passar uma semana fechado no interior de uma rocha.