Homem com maior pénis do mundo quer entrar para o Guiness

O mexicano Roberto Esquivel Cabrera, de 54 anos, tem um pénis com um tamanho considerável. Se não estiver ereto, o órgão genital deste homem tem um comprimento de cerca de 48 centímetros, ou seja, de meio metro.

Esta condição já causou vários problemas de saúde a Roberto, incluído infeções urinárias recorrentes. Outra das desvantagens é durante a noite, já que garante que nem todas as posições são confortáveis para quem tem um pénis do tamanho do seu. "A solução é envolvê-lo em ligaduras. Assim torna-se menos sensível", disse em declarações à imprensa internacional.



No entanto, o mexicano assume que o maior problema da sua condição é não poder ter uma vida sexual ativa, como gostaria. "Há pessoas que me perguntam se eu consigo usar preservativos. A minha resposta é não. Nem sequer consigo penetrar uma mulher por ter um pénis demasiado grande", lamenta.



Roberto Esquivel também não consegue arranjar emprego para se sustentar e por isso tem que recorrer recorrentemente a bancos alimentares para sobreviver. "Não consigo vestir um uniforme como os outros e não consigo correr nem ajoelhar-me. Sei que as empresas pensam mal de mim. Dizem que me chamam para trabalhar mas nunca o fazem", revelou ao jornal britânico The Mirror.









"Sou feliz com o tamanho de pénis que tenho porque pelo menos sei que é o único no mundo. Gostava de ser premiado pelo Guiness mas eles não reconhecem esta distinção", termina.









Mas, nem tudo é mau, assume. Apesar dos problemas de saúde que enfrenta e de não poder levar uma vida normal como qualquer outro homem, Roberto vive focado no objetivo de ser reconhecido pelos Recordes Mundiais do Guiness como o homem com o pénis maior do mundo. O homem recusa-se a fazer uma operação para diminuir o tamanho do seu órgão sexual.

