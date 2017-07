Homem dá à luz depois de encontrar dador de esperma no Facebook

Hayden foi o primeiro homem britânico a dar à luz.

08.07.17

Hayden Cross, de 21 anos, foi o primeiro homem britânico a dar à luz. O parto por cesariana aconteceu em junho e o jovem diz estar muito feliz. "Quero que o bebé tenha o melhor de tudo. Eu vou ser o melhor pai", afirma Cross.O jovem que vive em Gloucester, Inglaterra, conseguiu encontrar um dador de esperma no Facebook e negociou sozinho todo o processo. "Eu descobri a gravidez duas semanas depois da inserção do esperma", conta Hayden ao The Sun.O homem que nasceu rapariga - e a quem os pais deram o nome Paige - vive há três anos como um rapaz. Dedidiu não concluir os tratamentos hormonais para poder ter filhos, mas agora, que já é pai de uma menina, quer continuar o processo.Hayden não tem qualquer contacto com o homem que doou o esperma e afirma não conhecer sequer o nome dele.O primeiro homem do mundo a ter um filho foi Thomas Beatie, agora com 43 anos, que afirma ter sofrido consequências depois da sua escolha ter sido tornada pública."Ser rotulado como o primeiro homem grávido do mundo deixou-me incapaz de trabalhar e mal coseguia comer", explica Beatie.