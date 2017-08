Homem dispara espingarda na vagina da amante

Britânico satisfazia fantasia de mulher. Foi condenado a uma pena de prisão de 10 anos.

Por Marco Fonseca Pereira | 20:14

Um homem que disparou acidentalmente uma espingarda enquanto esta estava inserida na vagina da amante para satisfazer uma fantasia foi condenado a uma pena de prisão de dez anos.

David Jeffers, de 47 anos, fugiu em pânico de um hotel na cidade inglesa de Manchester, depois de deixar a sua parceira desfigurada na cama.

A vítima, de 46 anos, que não pode ser identificada por motivos legais, ficou com ferimentos na bexiga e nos órgãos reprodutores, mas sobreviveu.

Dias antes do encontro, ela escreveu a Jeffers uma mensagem de texto. "Não consigo dormir, estou tão excitada".

A vítima, que trabalhava com uma gerente em Stockport, pagou-lhe para se encontrar com ela no hotel no dia 30 de janeiro.

Segundo o ‘Daily Mail’, o casal consumiu bebidas alcoólicas e drogas antes de começar as relações sexuais.

Jeffers, de Harehills, Leeds, inseriu a espingarda carregada, que afirma ter encontrado numa casa-de-banho de um pub, na vagina, antes de premir acidentalmente o gatilho.

Com a vítima nua na cama, Jeffers ligou para a receção e pediu ajuda antes de se vestir e fugir por uma saída nas traseiras.

Quando um funcionário do hotel chegou ao quarto onde estava a mulher, esta disse: "Estou em agonia. Eu vou morrer".

A vítima foi depois hospitalizada e sobreviveu.