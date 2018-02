Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem do lixo encontra 5 mil euros em mala

Trabalhador encontrou a quantia e entregou todo o dinheiro à polícia.

20:18

Parecia ser um dia normal na vida de Kevin Ball, funcionário da recolha do lixo na cidade de Lancashire, Inglaterra, até que este se deparou com uma mala preta que continha 7.000 dólares (aproximadamente 5 mil euros) em notas de 20. Em entrevista ao jornal The Sun, o empregado afirma que espera ser recompensado.



As notas estavam rasgadas e o homem entregou toda a quantia à polícia que elogiou a honestidade de Kevin.



O estado de degradação do dinheiro impossibilitou a recolha de pistas que pudessem identificar o proprietário e as notas foram devolvidas ao Banco de Inglaterra.



Uma vez que ninguém reclamou a quantia, Kevin e o patrão esperam que o estado presenteie a integridade de ambos com a 'devolução' de uma quantia semelhante à descoberta na mala.



"Iremos dividir a quantia entre os empregados e doar parte para a caridade", afirma Kevin que já é um herói local.