Homem fica com dois corações após transplante

Órgãos estão ligados um ao outro mas não batem em uníssono.

Um homem de 56 anos ficou com dois corações devido a um imprevisto durante um transplante, na Índia.O homem foi levado de urgência para o bloco operatório para receber um novo coração, mas rapidamente os cirurgiões se aperceberam que havia um problema com o órgão a transplantar. É que o coração recebido pertencia a uma pessoa que morrera com 17 anos anos e era consideravelmente mais pequeno que o do homem de 56 anos, garante o jornal The Hindu. Perante o problema, e tendo em conta que, sem a operação, o homem morreria, a equipa teve de tomar uma decisão radical para assegurar a sua sobrevivência. Foi então que os médicos decidiram "anexar" o segundo coração ao primeiro, cortando o pericárdio, a membrana que envolve o coração e forçando o segundo órgão entre o original e os pulmões.Desta forma, o paciente tem agora dois corações para facilitar a circulação do sangue, ligados um ao outro mas que não batem em uníssono ( ver vídeo ).Quanto ao homem, este deixou de ter problemas de pressão arterial e está em estado considerado estável, mas a equipa médica ainda não sabe quais as consequências deste procedimento único.