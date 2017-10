Vídeo perigoso filmado em rua movimentada.

01:30

Um homem foi apanhado em flagrante a tirar fotografias e a filmar-se ao volante de uma moto, numa movimentada rua do Paquistão.No vídeo, registado por um condutor, pode ver-se que o homem está mais preocupado em procurar o ângulo certo para as suas ‘selfies’ do que em prestar atenção ao que se passa na estrada.Foi uma verdadeira sorte não ter provocado um acidente.Veja o vídeo aqui