Homem finge acidente e é acusado de dois crimes

Brian Fogg tentou escapar ao teste do álcool.

02:30

Para escapar a um teste de álcool um condutor do Maine esmurrou-se no rosto até sangrar.



Brian Fogg, de 27 anos, foi encontrado no carro, preso numa vala.



Os ferimentos distraíram a polícia, mas o truque foi descoberto e em vez de ser acusado de um crime Brian foi acusado de dois.