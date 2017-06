Homem insere 15 agulhas enferrujadas dentro do pénis

Segundo o The Sun, o médico que acompanhou o caso garante que o homem colocava as agulhas dentro do pénis há já um ano."Apesar de tudo, espera-se que ele não venha a ter consequências a longo prazo. A operação foi simples e feita a tempo porque se tivesse avançado para a zona da bexiga a situação teria sido muito mais problemática", disse.O especialista explicou ainda que esta vontade que alguns homens têm de inserir objetos dentro do seu órgão sexual é mais comum do que se imagina. "Hoje em dia já existem 'brinquedos' próprios para isso. São mais seguros de inserir e são de fácil remoção", contou.O homem está em recuperação no Hospital de Shenyang, de onde deverá ter alta brevemente.