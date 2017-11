Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem levanta voo

Descuido junto ao avião.

02:30

Um trabalhador de um aeroporto distraiu-se e passou demasiado perto do motor de um avião, acabando por... levantar voo!



O homem foi projetado vários metros e só parou no chão.



No final, levanta-se e fica a olhar incrédulo para o avião, certamente a pensar na sorte que teve.



Se tivesse passado à frente do motor, a distração podia ter-lhe custado a vida.