Homem morre a fazer sexo no banco de trás do carro

O condutor e uma outra mulher, que seguiam ambos nos bancos da frente, ficaram em estado considerado grave, devido às lesões sofridas.

John Malone, de 39 anos, morreu a fazer sexo no banco de trás de um carro depois do condutor se ter despistado, na Tailândia.O professor, de nacionalidade irlandesa, estaria a ter relações sexuais quando a viatura embateu contra um poste.Quando foi retirado do carro, estava meio despido, acompanhado por uma mulher tailandesa, conforme avança o Daily Mail. Nenhum dos dois usava cinto de segurança.