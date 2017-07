Homem não escovou os dentes durante 20 anos e este é o resultado

Jay, de 21 anos, nunca foi encorajado a ter cuidados com a sua higiene oral.

08.07.17

O último convidado do programa televisivo norte-americano "Embarrassing Bodies" ("Corpos Embaraçosos" em português) foi um jovem de 21 anos, conhecido por Jay, que decidiu mostrar ao mundo como se encontrava o estado dos seus dentes, depois de ter passado 20 anos sem os escovar.Arrependido de o ter feito, o homem alega que nunca foi encorajado pelos pais ou familiares mais próximos a lavar os dentes. "Aprendi da pior maneira os efeitos devastadores que a comida e a bebida podem ter nos nossos dentes. Ao longo dos anos comi muitos alimentos errados, bebidas com gás e não me preocupei em cuidar da minha dentição", confessou.Para Jay a ideia de ir ao dentista era um pesadelo. A ida ao médico foi adiada durante anos, com o estado dos dentes sempre a degradar.Quando se inscreveu no programa televisivo, o jovem finalmente decidiu visitar um consultório dentário, onde lhe disseram que os seus dentes estavam cobertos de restos de alimentos endurecidos pelo tártaro.Através de alguns exames médicos, Jay foi informado que iria ter que perder 11 dentes e colocar implantes. O jovem prometeu mudar todo o seu estilo de vida e passar a ter mais cuidados com a sua higiene oral.