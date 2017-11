Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem não revela aos médicos como ficou com enguia no ânus

Médicos acreditam que animal foi lá colocado deliberadamente.

18:30

Um homem chinês com cerca de 40 anos chegou ao Hospital Universitário de Nanchang com uma enguia enfiada no ânus. Este não quis explicar aos médicos como o animal lá foi parar.



A enguia foi descoberta após um raio-x à zona abdominal da vítima. O animal já estava a obstruir os órgãos do homem.



Os médicos desconfiam que a enguia terá sido enfiada deliberadamente pelo homem - que estaria alcoolizado no momento em que tudo aconteceu - no seu próprio ânus.



Os especialistas recusaram revelar mais pormenores sobre este caso "para não envergonhar o homem".



A criatura já foi retirada mas o chinês continua a recuperar na unidade hospitalar.