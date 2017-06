Homem nu filmado a passear carrinho de bebé em festival

O festival de Glastonbury arrancou na passada quarta-feira e é conhecido por ser um dos festivais de música mais famosos do país.

Batizado pela cidade britânica onde tem lugar, recebe por ano milhares de turistas expectantes pelo cartaz que geralmente inclui alguns dos maiores nomes da música internacional.



Recorde-se que o Reino Unido atravessa uma onda de calor, não habitual nesta altura do ano no país. Na quarta-feira registou-se a temperatura mais alta no mês de junho desde 1976, com os termómetros a chegarem aos 35º.

Um homem nu, na casa dos 50 anos, foi filmado a passear um carrinho de bebé ao lado de uma mulher com uma criança ao colo, na cidade de Glastonbury, nas imediações de um dos festivais de música mais conhecidos do Reino Unido, que todos os anos atrai milhares de pessoas à localidade.O vídeo foi publicado na conta de facebook de um festivaleiro que captou o momento e decidiu viralizar as imagens. Resultado: o vídeo já foi visto mais de 13 mil vezes e partilhado por vários utilizadores da rede social.