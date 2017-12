Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem obcecado com o Natal tem 8 mil decorações

Geoff já investiu mais de 11 mil euros neste vício.

19.12.17

Geoff Stonebanks, um homem britânico de 64 anos, tem uma coleção de fazer inveja a muitos. A obsessão com a época natalícia levou este britânico a juntar mais de 8 mil decorações para a árvore, ao longo de mais de 50 anos.



Apesar de já ter gasto mais de 10 mil libras - cerca de 11 mil euros - em enfeites, Geoff não pretende parar. Na altura do Natal, o homem demora cerca de uma semana a decorar a casa que se transforma numa autêntica montra de enfeites, árvores de Natal de todos os tamanhos e pendentes natalícios.



Quem não fica totalmente satisfeito com a obsessão de Geoff é o seu companheiro, Mark Glassman, que 'odeia' e apenas 'tolera' ver a sua casa invadida de espírito natalício. "A minha mãe fazia uma decoração minimalista mais quando fiz oito ou nove anos comecei a comandar. Desde que tenho a minha própria casa comprei mais e mais enfeites - os mais antigos que tenho são dos anos 1930", revela ao Daily Mail.



Além do Natal, a outra paixão de Stonebanks é a jardinagem e escreve uma coluna semanal no jornal local. Estas duas obsessões até já se juntaram: "A minha segunda paixão é a jardinagem e uma senhora que lê a minha coluna mandou-me uma caixa com decorações que já não usa. Juntei-as à minha coleção", conclui.