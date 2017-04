Homem recebe orelha transplantada no próprio braço

Um grupo de cirurgiões plásticos chineses implantaram uma orelha no braço de um paciente com o objetivo de ser transplantado posteriormente para o lado direito da cabeça do homem. A equipa anunciou que a cirurgia foi realizada com sucesso esta sexta-feira, através da imprensa chinesa.



Ji sofreu um grave acidente de carro há cerca de um ano que o deixou sem uma das orelhas. No entanto, através desta técnica inovadora, o homem pôde voltar a recuperá-la.



A cirurgia divide-se em três partes: a primeira consiste na fixação de expansor de pele no braço do doente; de seguida extrai-se cartilagem da costela para esculpir uma nova orelha, utilizando uma impressora 3D; por último, realiza-se o transplante em si.













O paciente deve receber alta dentro de duas semanas.

