Homem sobrevive a seis ataques cardíacos no mesmo dia

Entrou em colapso na cozinha, quando ia alimentar o filho de 18 meses.

20:08

Tony Smith, de 33 anos, sobreviveu a seis enfartes no mesmo e segundo os médicos, chegou a estar morto durante 60 segundos, em Hull, Inglaterra.Tudo terá acontecido após este ter acordado às 04h00 da manhã para alimentar o filho, de 18 meses, conforme avança o jornal britânico The Sun.Tony, na altura com 32 anos, entrou em colapso junto ao fogão da cozinha. Ao fim do quarto enfarte, Tony esteve morto durante 60 segundos. Foi levado para o hospital e submetido a uma cirurgia de emergência.Kay, a esposa, ter-lhe-á dado um beijo de despedida ao acreditar que seria o último, segundo a mesma fonte.Dois meses depois, as causas dos enfartes ainda são desconhecidas.O casal criou a página GoFundMe para angariar fundos para o hospital de Hull, de modo a ajudar outras famílias afetadas por esta patologia.