Homem tinha 359 periquitos à solta em casa

Autoridades viram-se gregas para os capturar a todos.

02:30

A Sociedade Protetora dos Animais do Reino Unido foi chamada para cuidar dos periquitos de um homem que vivia sozinho e teve de ser internado de urgência no hospital.



Quando os técnicos chegaram à casa, em Brighton, esperavam encontrar duas ou três aves numa gaiola, mas furam surpreendidos por... 359 periquitos, que ainda por cima voavam à solta no pequeno apartamento.



Foram precisos dois dias para capturar todas as aves.