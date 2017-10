Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem vestido de pikachu invade Casa Branca

Objetivo era ganhar mais visualizações no Youtube.

03:30

Um homem do Kentucky decidiu saltar a vedação do perímetro exterior da Casa Branca vestido como... Pikachu!



Curtis Comb ignorou os avisos dos seguranças e enquanto saltava repetiu sem parar "pika-pika", o som da conhecida figura do universo Pokémon.



Curtis, de 36 anos, é ‘youtuber’ e quis simplesmente fazer um vídeo inédito para ter mais visualizações no seu canal.



O problema é que a brincadeira fez com que acabasse por ser detido!