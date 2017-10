Hotel recebe crítica negativa e manda mulher fazer dieta

Emily Chance partilhou a troca de mensagens.

Uma mulher ficou hospedada num hotel em Blackpool e foi surpreendida depois de fazer uma crítica às más condições da sua estadia. A mulher avaliou a unidade hoteleira de forma negativa e recebeu uma SMS do dono do hotel a aconselha-la a fazer uma dieta.

A mulher reservou um quarto no Nelcon Hotel durante duas noites por cerca de 42 euros, para celebrar o seu segundo aniversário de casamento. Era suposto ser uma data especial mas Emily não gostou nada da estadia e resolveu queixar-se. Segundo o jornal britânico Metro, a mulher deixou uma crítica no site de viagens Booking, classificando o hotel com 3.8 pontos em 10 possíveis.

"Existia um cheiro horroroso assim que se entrava no quarto, o chuveiro estava sujo e as toalhas também", escreveu Emily na sua crítica. A mulher rapidamente obteve resposta do porta-voz do hotel. "Posso perguntar-lhe o que é que esperava encontrar tendo em conta o preço que pagou", questionou o representante da propriedade. "A maior parte do que você se queixa nem sequer é considerado matéria de interesse para mim. Penso que devia estar a espera de um hotel de quatro estrelas", acrescentou.

O dono do hotel foi mais longe e resolveu mandar uma mensagem de texto para o telemóvel pessoal de Emily. "Para alguém que nunca esteve longe de casa, não pareces estar muito nervosa, na realidade pareces mais estar a ser uma pessoa desagradável. Devias fazer uma dieta. Deves odiar tudo e todos", escreveu o Sr. Evans, proprietário do hotel. Mais tarde, acabou por admitir que mandou a mensagem depois de ler a crítica que foi feita ao seu hotel e acrescentou que foi tudo um "monte de mentiras".

A conversa não ficou por aqui e Emily respondeu à mensagem. "Quem é? Ah, é alguém do Nelcon hotel. Não pode ser mais ninguém", disse a mulher.

A hóspede ficou muito indignada com as mensagens que lhe foram enviadas, comentando que foram demasiado pessoais. Acrescentou ainda que o dono do hotel devia ter aceitado a crítica e nunca devia tê-la mandado fazer dieta.