Uma idosa brasileira reza todos os dias ao Santo António. Até aqui nada estranho. O que a mulher não sabe é que anda a fazer as suas preces a um boneco do filme Senhor dos Anéis em vez de utilizar uma imagem do santo casamenteiro.

A descoberta foi feita pela mãe da bisneta da mulher, a maquilhadora Gabriela Brandão, que partilhou a foto do "santo" no Facebook.

A publicação já tem mais de 3 mil partilhas.





