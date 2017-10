Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idoso detido duas vezes no mesmo dia

Homem volta para a prisão nos EUA.

Um homem de 71 anos foi detido duas vezes no mesmo dia nos EUA, após a polícia o encontrar a dormir no carro com uma garrafa de álcool.



Saiu em liberdade, mas o carro foi apreendido. Mais tarde foi buscar o carro e repetiu o teste de álcool.



O resultado foi novamente positivo.