Incêndio provocado por queima de aranha

Brincadeira perigosa na Califórnia.

02:30

Um homem provocou um fogo num apartamento em Redding, Califórnia, ao queimar uma aranha com... um maçarico.



Esta é, pelo menos, a versão de testemunhas do incidente, do qual resultou um incêndio de proporções apreciáveis que fez estragos de valor superior a nove mil euros.



As testemunhas dizem que a aranha, ao fugir em chamas, incendiou um colchão e outras partes do apartamento.



Desconhece-se se o aracnídeo sobreviveu ao ‘auto-de-fé’.