Injeta veneno de cobra para se tornar imune

Um britânico injeta veneno de cobra no próprio corpo há mais de 30 anos, por acreditar que assim fica imune aos répteis. Steve Ludwin, de 49 anos, sempre lidou com cobras e chegou a ser mordido algumas vezes."A dor é igual a levar com uma marreta e esmagar a mão, ao mesmo tempo que se sente arder debaixo da pele", explicou, para justificar a sua mania.Agora acredita que é imune aos répteis.