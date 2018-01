Intestino saiu do corpo de uma mulher um dia depois do parto

Kelly Maynard esperou quatro horas para ser vista por um cirurgião.

Kelly Maynard estava em casa com os filhos e o marido depois de ter dado à luz Rosie-Anne, a quarta filha, mas 24 horas após a cesariana a mulher começou a sentir o intestino a mover-se dentro do corpo. Pouco tempo depois, o órgão rompeu os pontos da intervenção e saiu do corpo.

O episódio aconteceu em Setembro do ano passado em Bolton, na Inglaterra, devido a complicações durante o parto. "É um dano permanente e tudo porque o meu períneo não foi bem cosido", afirmou a mulher de 31 anos. Para esta, "o intestino sair do corpo não é uma complicação de uma cesariana", mas sim algo que nunca deveria acontecer.

Assim que o casal se apercebeu da gravidade da situação ligou para o hospital onde tinha estado apenas um dia antes. "Disseram ao meu marido que não havia nenhuma ambulância disponível e que, por isso, tinha de me levar de carro, mas quando olhou para mim o intestino tinha acabado de sair do corpo", exclamou a mãe.

No hospital, Kelly foi obrigada a esperar quatro horas para ser vista por um cirurgião. "Estava a gritar de dores", sublinhou. Esta ainda revelou que lhe foram dados vários medicamentos para as dores durante esse tempo, mas que nada resultou.

"A cicatriz de uma cesariana deve ser pequena e pouco visível. A minha parece que foi feita pelo Frankenstein", revelou.

O porta-voz da Fundação do Serviço Nacional de Saúde de Bolton revelou que a instituição lamenta a situação vivida por Maynard num momento que deveria ser de alegria. Este ainda referiu que a gravação da reunião não foi enviada à família devido a problemas técnicos, mas que será remetido um relatório escrito.

"Reconhecemos que o tratamento não decorreu da forma que a paciente esperava e pedimos desculpa pelo incómodo causado", concluiu.