Um homem de 73 anos perdeu o controlo do automóvel que conduzia e despistou-se, acabando por invadir a marquise de uma residência no Reino Unido.A única vítima do insólito acidente foi a árvore de Natal, que foi, literalmente, atropelada pela viatura.