Inventa enfarte para apanhar boleia para o hospital

Homem ligou para o número de emergência e pediu uma ambulância urgente.

18:04

Um homem britânico ligou para o 112 a pedir uma ambulância urgente porque estava a sofrer um enfarte, referindo até que já tinha perdido a sensibilidade nas pernas.



Os paramédicos do North West Ambulance Service dirigiram-se com a maior rapidez a casa do paciente e, quando o transportaram, descobriram que apenas se tratava de um homem que queria boleia para o hospital.



À chegada dos paramédicos, o homem entrou na ambulância. Quando entraram no hospital, este admitiu que apenas precisava de uma boleia porque queria ver um amigo lá internado, conta o jornal britânico Metro.



"O paciente ligou para a ambulância e disse que tinha pouca sensibilidade nas pernas e que já não se conseguia quase mover. Levámo-lo para o hospital e levantou-se quando chegámos. Admitiu que tinha fingido tudo para ter uma boleia", referiu à publicação o técnico Shaun Gerrard.



O caso foi contado no Twitter e levou a que se juntasse um coro de críticas à atitude do homem.