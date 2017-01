Investe poupanças em cidade medieval

O que achou desta notícia?







Stuart Wilson, um arqueólogo de 37 anos, apostou todas as suas poupanças num terreno por acreditar que ali se encontrava uma cidade medieval. Em 2004, o britânico pagou cerca de 38 mil euros pelo terreno, que acredita esconder a cidade perdida de Trellech.Desde então, já encontrou artefactos raros com a ajuda de voluntários das universidades. Agora, espera o bom tempo para desvendar o que acredita ser a fachada de uma mansão do séc. XIII.