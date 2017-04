Ioga com cabras é “relaxante”

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Um estúdio de ioga de New Hampshire, nos EUA, introduziu uma nova modalidade que está a fazer sucesso entre os alunos: o ioga com cabras.Trata-se de uma aula em que os praticantes fazem os normais exercícios e poses de ioga , enquanto duas ou três pequenas cabras andam à solta na sala e, muitas vezes, saltam para as costas dos alunos.Quem já experimentou diz que é "relaxante".