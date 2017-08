Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Irmãs destroem restaurante por servir nuggets frios

O prejuízo causado foi avaliado em cerca de 900 euros.

13:52

Um restaurante de 'fast food' foi destruído por duas irmãs após lhes terem sido servidos 'nuggets' frios, em Jacksonville, Florida, EUA.



As duas mulheres terão entrado no estabelecimento para reclamar o facto de terem sido entregues 'nuggets' (pedaços de frango panados) ao irmão mais novo, segundo avança o jornal britânico Metro.



Um vídeo, divulgado no Facebook, mostra a discussão entre as duas mulheres e os funcionários do restaurante.







Depois disso, começaram a tentar partir a porta e a janela e a atirar pacotes de condimentos e palhas para o chão.



Os funcionários do restaurante afirmaram que tinha já sido devolvido o dinheiro ao irmão, após a reclamação, segundo a mesma fonte.



Segundo Allison Music, que partilhou a história através da sua página no Facebook, havia crianças a chorar, assustadas com o incidente.







O prejuízo causado foi avaliado em cerca de 900 euros. O caso está a ser investigado pelas autoridades.