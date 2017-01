Irmãs gémeas vão casar com o mesmo homem

Dividem o mesmo homem, e Anna e Lucy asseguram que este as trata por igual. "Ele trata-nos da mesma forma. Se beija uma, beija logo a outra a seguir. Não faz diferença entre nós".



As gémeas começaram por dar nas vistas no Japão, onde foram submetidas ao um teste de reconhecimento facial. A máquina que as examinou, durante um programa de televisão, não conseguiu distingui-las. Ambas se submeteram a diversas cirurgias estéticas para ficarem ainda mais parecidas uma com a outra.

As irmãs, residentes em Perth, na Austrália, garantem que vão ter direito a tudo aquilo que uma noiva tem. "O Ben ofereceu a cada uma um anel de noivado e nós vamos comprar vestidos de noiva iguais", contam





As irmãs gémeas Anna e Lucy DeCinque, de 31 anos, anunciaram através da sua conta partilhada de Youtube que vão casar com Ben Byrne, o homem com quem namoram há cerca de cinco anos."Estamos muito felizes. Já namoramos há muito tempo e vamos finalmente casar os três", revelaram as irmãs australianas, que aproveitam para esclarecer que é possível fazê-lo na cidade de Tucson, no estado americano do Arizona, nos EUA.A constituição do estado do Arizona proíbe a poligamia, mas não existe nenhuma punição para quem casar com mais do que uma pessoa. É um destino frequente para quem procura este tipo de uniões, embora a sua validade legal seja questionável.