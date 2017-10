Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jacaré provoca entupimento de canalização

Autoridades foram chamadas para resolver situação bizarra.

02:30

Os trabalhadores de uma obra na Flórida, EUA, tiveram de chamar as autoridades devido ao entupimento de uma canalização subterrânea.



O que eles não podiam imaginar é que o que estava a entupir os canos era nada mais nada menos do que um jacaré!



O animal, com um metro e meio, entrou num tubo com um diâmetro de 15 centímetros e impediu o trabalho dos construtores.



O jacaré foi resgatado por uma equipa de conservação da vida selvagem.