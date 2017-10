Ramo cortado derrubou o escadote.

01:30

Um jardineiro subiu a uma árvore para cortar os ramos com a sua motosserra, mas a Mãe Natureza acabou por o tramar...Um dos ramos cortados, ao cair da árvore, derrubou o escadote do homem, deixando o pobre jardineiro ‘preso’ no topo da árvore sem maneira de descer.Um amigo filmou tudo e, em vez de ajudar, ainda se riu...O vídeo foi para ao YouTube, onde rapidamente se tornou viral.Veja o vídeo aqui