Jipe empurra carro BMW mal estacionado

Veja aqui o vídeo.

O que achou desta notícia?







16.2% Muito insatisfeito

16.2% 2.7%

2.7% 16.2%

16.2% 2.7%

2.7% 62.2% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







16.2% Muito insatisfeito

16.2% 2.7%

2.7% 16.2%

16.2% 2.7%

2.7% 62.2% Muito satisfeito pub

Um vídeo partilhado no YouTube mostra o momento em que o condutor de um jipe empurra um carro BMW mal estacionado num parque de estacionamento não identificado.Furioso, o homem decidiu dar uma lição ao dono do carro, que ocupava dois lugares.O condutor começou por empurrar a viatura com o para-choques do jipe e bateu-lhe várias vezes antes de sair do parque de estacionamento.