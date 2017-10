Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jogador profissional foi mordido ao fazer festas a um leão

Atleta de rugby ficou lesionado.

01.10.17

Scott Baldwin, jogador profissional de rugby britânico e titular da seleção do País de Gales, vai estar várias semanas de baixa devido a uma lesão pouco comum: foi mordido por um leão! Baldwin e os colegas da equipa de rugby ‘Ospreys’ foram visitar uma reserva durante uma digressão na África do Sul e o jogador teve a triste ideia de enfiar a mão na vedação para fazer festas na cabeça do felino...