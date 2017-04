Jogadoras de voleibol festejam vitória sem roupa

"O resultado de um geste como este pareceu maior do que o imenso desafio desportivo das meninas, que têm tanta paixão, seriedade e compromisso", escreveu a direção do clube nas redes sociais.

A equipa feminina de volei do USD Altair 1963, de Vicenza, em Itália, decidiu festejar de forma arrojada o acesso à série D da Liga Nacional de voleibol.As jogadoras partilharam uma imagem na rede social do clube sem cuecas e com uma bola a tapar as partes intimas.A publicação tornou-se viral e foram os fãs que apoiaram como os que criticaram.