Jovem com um estranho volume nas calças

Polícia faz achado bizarro durante revista a um suspeito.

A polícia foi chamada a um bar de Darmstadt depois de um jovem de 19 anos, completamente embriagado, se envolver numa discussão com outro cliente.



Os agentes decidiram revistar o jovem e depararam com um volume invulgar nas calças.



Ante o espanto dos polícias, o jovem, para não piorar a situação, decidiu revelar o mistério do estranho volume em zona tão suspeita.



Era nada mais, nada menos do que uma serpente pitão de 35 centímetros!