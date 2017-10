Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem de 19 anos perde a virgindade com a mãe do melhor amigo

Rapaz mantém uma relação às escondidas com mulher de 43 anos.

Um jovem de 19 anos, que ainda vive em casa dos pais, perdeu a virgindade com a mãe do melhor amigo, de 43 anos, por quem se sente atraído desde tenra idade.



Numa carta enviada ao jornal The Sun, o rapaz, cuja identidade preferiu não revelar, conta que é apaixonado pela mulher desde os 15 anos de idade, com quem mantém agora uma relação extra-conjugal e secreta.



"O marido dela - que também é o pai do meu amigo - é uma pessoa horrível. Só queria que ela o deixasse", conta.



Tudo começou numa tarde em que a mulher de 43 anos, proprietária de um salão de cabeleireiro, pediu ao jovem que lhe levasse alguns produtos para o cabelo da loja dos seus pais, que curiosamente, vende artigos de cabelo para profissionais.



"Ela estava a varrer o chão quando lá cheguei e parecia muito triste. Perguntei-lhe o porquê e ela disse que o marido tinha bebido demais na noite anterior e que tinha ameaçado agredi-la", recorda o jovem.



Foi nesse momento que a relação entre os dois despoletou. "Eu abracei-a para a consolar e ela trancou a porta do salão e beijou-me. Eu disse-lhe que aquilo estava errado porque ela era casada e eu era virgem", explica.



A partir daí, o casal continuou a encontrar-se às escondidas. Alguns dias depois, a evolução entre os dois evoluiu e o jovem acabou por perder a virgindade com a mulher por quem se sentia atraído e apaixonado.



"Ela ensinou-me a fazer tudo. Foi incrível", relembra o jovem, que sonha um dia poder assumir a relação com a mulher que ama.